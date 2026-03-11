La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) liberó una alerta sobre un hombre con identidad desconocida que soltó leones de la reserva de Ocoyoacac en el Estado de México.

Según informes preliminares, el hombre ingresó la noche del 8 de marzo de 2026 a la reserva de leones en Ocoyoacac, liberando a los felinos y por consecuente siendo herido.

Sin embargo, debido a la poca claridad de las autoridades de Ocoyoacac, ha surgido otra versión que argumenta que se trató de un grupo que intentó robar a los leones.

Buscan a familiares de hombre ebrio que soltó leones en Ocoyoacac

Con una ficha de búsqueda emitida por la FGJEM con una fotografía del rostro del hombre herido, se informó que el hombre tenía calidad de desconocido y que buscaba a sus familiares.

Según los informes brindados, se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, 76 kg de peso y 1.70 de altura, que se encontró en Reserva Los Pinos en San Pedro Cholula en Ocoyoacac, Estado de México.

Sin embargo, se detallaba que el hombre permanecía en el Centro Médico “Adolfo López Mateos” en Toluca, Estado de México, siendo que extraoficialmente se argumentaba que su salud era delicada.

Boletín de búsqueda de hombre que ingresó a reserva de leones en Ocoyoacac. (Especial)

Por otra parte, se informó que el hombre fue rescatado de la reserva de leones en Ocoyoacac, luego de que ingresó la noche del 8 de marzo de 2026 alcoholizado a liberar a los felinos.

Ante la urgencia de haberlos liberado, el hombre decidió encerrarse en una jaula, grabando con su celular el momento en que está resguardado, pero rodeado por leones y junto a él hay un perro muerto.

Asimismo, algunos medios locales informaron que el hombre respondía al nombre de Demetrio N, y que había sido trasladado por atención médica, aunque arrestado por su actuar.

Acusan que la liberación de leones en Ocoyoacac no fue por un hombre ebrio, sino seis

Se dice que un hombre ebrio entró a la reserva de leones en Ocoyoacac para liberarlos, pero medios locales argumentan que sucedió luego de que un grupo que intentó robar a los felinos.

Diversos medios aseguran que la decisión del hombre ebrio a ingresar a La Reserva fue por ‘accidente’ debido a que en días anteriores seis sujetos hicieron un hoyo en la pared de las instalaciones para ingresar y robar a los leones.

Detenidos por intentar robar leones en la reserva de Ocoyoacac. (Especial)

Hoyo que habrían hecho en la reserva de "Los Pinos" en Ocoyoacac para robar leones. (Especial)

Sin embargo, estas seis personas fueron detenidas por la FGJEM, siendo que el inmueble quedó en resguardo, pero aún expuesto por el hoyo.

Fue así que vecinos advirtieron que los leones se encontraban sueltos dentro del inmueble lo que habría llevado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y otras autoridades a ingresar para encerrarlos nuevamente. Sin embargo, se encontraron con el hombre herido resguardado en una jaula.

Pese a que existen dos versiones de lo ocurrido en Ocoyoacac, las autoridades no han informado qué pasó realmente en La Reserva de “Los Pinos” con los leones.