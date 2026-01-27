Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer el Plan de Obras 2026, con el que se construirán y rehabilitarán 241 unidades médicas en todo el país, garantizando el acceso a servicios de la salud de calidad.

El funcionario señaló que estas obras tendrán como objetivo acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades, aumentar el número de consultas y cirugías, disminuir tiempos de espera, mejorar las condiciones de atención y ampliar la infraestructura.

ISSSTE impulsa Plan de Obras 2026 con enfoque en atención médica cercana

Durante la conferencia de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Batres explicó que durante el 2026 se van a construir 200 consultorios en entidades con mayor carencia de servicios médicos. Asimismo, se construirán y se ampliarán 14 Unidades de Medicina Familiar en nueve estados:

Jiquilpan y Paracho, Michoacán

Arcelia y Chilapa, Guerrero

Guelatao, Tapanatepec y Huautla, Oaxaca

Hecelchakán, Campeche

Tixkokob, Yucatán

Xoxocotla, Morelos

San Buenaventura, Coahuila

Díaz Ordaz, Tamaulipas

Rosarito y Tecate, Baja California

El Plan de Obras 2026 del ISSSTE prioriza regiones con mayor carencia médica (Cortesía)

Además, cuatro Clínicas de Medicina Familiar serán construidas en Naucalpan, Estado de México; Ciudad Acuña, Coahuila, y dos más serán ampliadas en Tlapa, Guerrero, y en Jojutla, Morelos.

ISSSTE mejora atención hospitalaria en todo el país

Batres señaló que 10 Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAs) serán adecuados para ser de funcionalidad en zonas con poco acceso a servicios médicos, por lo que serán equipados con quirófanos y camas hospitalarias.

Por otra parte, dio a conocer que el ISSSTE trabaja en atención de segundo nivel con siete obras estratégicas:

Rescate de la Clínica Hospital (CH) “Vasco de Quiroga” de Morelia

Ampliación de la CH “Uruapan”, en Michoacán

Remodelación de la Clínica de Especialidades Geriátricas de Acapulco

Rehabilitación integral de la CH en Chilpancingo, Guerrero

Ampliación de la Clínica Hospital de Tehuantepec, Oaxaca

Conversión de la Clínica de Medicina Familiar de Pachuca a Clínica Hospital

Inauguración del Hospital General de Tampico, Tamaulipas

El funcionario detalló que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se construirá la Clínica Hospital en Cherán, además, se rehabilitará la CH Lázaro Cárdenas.

Además, se trabaja en la construcción de la nueva unidad hospitalaria “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, en Tlatelolco, Ciudad de México; en Oaxaca se trabaja en la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad y en Quintana Roo se realizará la conversión de la CH “Cancún” y del la CH de Chetumal, en Hospitales Generales.

Con estas acciones, el ISSSTE reafirma su compromiso de garantizar infraestructura en todo el país para brindar atención integral para cada derechohabiente.