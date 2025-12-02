A dos días de presentar su Primer Informe de Resultados, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, destacó una serie de avances en materia de seguridad, bienestar social y gestión de riesgos, señalando que el municipio vive una transformación visible con cifras que respaldan su primer año de gobierno.

Naucalpan reporta caída histórica en delitos

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Naucalpan registró una disminución del 77.7% en la incidencia delictiva, al comparar noviembre del 2024 con 458 delitos contra noviembre de 2025 con únicamente 102 delitos.

Esta baja se refleja en delitos como:

Robo de vehículo

Robo a casa habitación

Robo a transporte público

Robo a transeúnte

Homicidio doloso

Secuestro

Extorsión

Feminicidio

Además, de febrero a diciembre del 2024 se acumularon 4 mil 918 delitos, mientras que de enero a noviembre del 2025 se registraron 3 mil 191, lo que significa que hubo una reducción del 35.1%.

Isaac Montoya reporta una reducción delictiva del 77.7% en Naucalpan (Cortesía)

Naucalpan beneficia a más de 200 mil personas con programas sociales

Durante el evento, Isaac Montoya resaltó que durante su administración se tienen seis programas sociales, considerados los más grandes en la historia del municipio. Además, detalló que se han entregado 80 mil apoyos impactando a más de 200 mil habitantes, entre los programas se encuentran:

Impulsando tu Alimentación

Impulsando Mujeres Naucalpenses

Impulsando tu Educación

Impulsando a la Juventud

Impulsando tu Comunidad

Impulsando tu Salud

Isaac Montoya refrenda alianza con Claudia Sheinbaum

Por su parte, el titular de la Coordinación de Riesgos, Protección Civil y Bomberos, dio a conocer que entre febrero y diciembre se registraron 47 microsismos en Naucalpan, sin embargo, tras recorridos en las zonas afectadas, no se detectaron daños.

El presidente municipal aseguró que mantiene el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmando que su gobierno está alineado con la visión federal. Asimismo, destacó la instalación de la Universidad Rosario Castellanos, negada en administraciones anteriores, y el arranque del programa nacional de Farmacias del Bienestar en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez.

Finalmente, Isaac Montoya hizo una invitación a la ciudadanía a asistir a su Primer Informe de Resultados el jueves 4 de diciembre a las 13:00 horas en la explanada del Palacio Municipal.