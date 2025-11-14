Gracias a las estrategias impulsadas por el Gobierno de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras Carrasco, el municipio logró un avance significativo en seguridad pública durante el 2025, pues disminuyó la comisión de 27 delirios del fuero común, de acuerdo con los datos presentados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región XV-Naucalpan.

Huixquilucan reduce robos, extorsiones y delitos clave

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el municipio registró una reducción general del 0.09% en la incidencia delictiva, pero con descensos notables en delitos de alto impacto:

57% menos robo a negocio

32% menos robo a casa habitación

20% menos extorsiones

19% menos robo de vehículo

16% menos robo en transporte individual

Policía de Huixquilucan está 100% certificada

Durante la sesión, el Centro de Prevención del Delito y el Centro de Control de Confianza del Estado de México informaron que todos los elementos de Seguridad Pública y Vialidad cuentan con el Certificado Único Policial (CUP).

Con ello, Huixquilucan se coloca entre los pocos municipios del Estado de México con una policía completamente evaluada, confiable y acreditada, lo que fortalece el desempeño operativo de la corporación.

Por su parte, la presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que los resultados presentados son producto de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y del fortalecimiento institucional impulsado durante su administración.

Asimismo, recordó que en los últimos cuatro años, la incidencia delictiva del municipio disminuyó más del 40%, por acciones como:

Realización de más de 10 mil operativos anuales

Adquisición de 119 nuevas patrullas en los primeros 100 días de gestión

Capacitación, profesionalización e incorporación de nuevos elementos

Inversión en equipo táctico y herramientas tecnológicas

Romina Contreras reiteró su compromiso de no escatimar recursos humanos, económicos y materiales para enfrentar la delincuencia y mejorar la capacidad operativa.

Finalmente, afirmó que en lo que resta del 2025 y durante el 2026, su gobierno seguirá trabajando con determinación y coordinación para mantener a Huixquilucan como uno de los municipios más seguros del Estado de México.