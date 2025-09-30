La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, inauguró la repavimentación con concreto asfáltico de más de 2.7 kilómetros de la carretera Río Hondo-Huixquilucan.

También anunció que comenzarán los trabajos de modernización de los tramos Dos Ríos – San Francisco Ayotuxco y Dos Ríos – San Ramón, con el objetivo de garantizar vialidades seguras y en óptimas condiciones para los automovilistas y habitantes de la región.

Huixquilucan avanza en movilidad gracias a la inversión vial

La primera obra implicó una inversión de 15.2 millones de pesos para atender una superficie mayor a 21 mil metros cuadrados. La alcaldesa destacó que con esta intervención se busca mejorar la movilidad, la seguridad y la plusvalía de las viviendas en las zonas Tradicional y Popular que conecta esta carretera, fundamental para unir los valles de México y de Toluca.

El trabajo en equipo da estos excelentes resultados. Nuestra finalidad es que todo el municipio tenga obra. Esta repavimentación era importante para la población y, gracias a las finanzas sanas de la administración, se pudo invertir más de 15 millones de pesos que, sin duda, aumentarán la plusvalía de todas las zonas que abarca esta carretera Romina Contreras

Romina Contreras reafirma compromiso con Huixquilucan

En compañía de vecinos, la presidenta municipal reiteró que con la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan se refrenda el compromiso de mantener las tres zonas del municipio —Tradicional, Popular y Residencial— con vialidades dignas. Recordó que este mismo año se concluyó la repavimentación del tramo Ignacio Allende – La Cima, completando la obra hasta la entrada de La Marquesa, en Ocoyoacac.

Romina Contreras inaugura la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan. (Cortesía )

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación, Jessica Nabil Castillo Martínez, afirmó que la vialidad requería mantenimiento urgente y reconoció el compromiso de la alcaldesa al brindar resultados tangibles con impacto positivo.