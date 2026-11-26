El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó aplicar un subsidio del 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta (ISR) al aguinaldo 2026 de los servidores públicos de confianza y generales de la administración municipal, por lo que recibirán íntegra esta prestación de fin de año.

La medida fue avalada por unanimidad durante la Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, quien señaló que el beneficio busca reconocer el trabajo del personal y respaldar la economía de sus familias.

Romina Contreras destaca subsidio total al ISR del aguinaldo en Huixquilucan

Durante la sesión, Romina Contreras informó que el subsidio permitirá que los trabajadores municipales reciban su aguinaldo sin la retención del ISR. La prestación corresponde a 74 días de sueldo base, de acuerdo con lo expuesto por la alcaldesa.

La presidenta municipal destacó que esta medida se autoriza por quinto año consecutivo durante su administración y atribuyó su aplicación al manejo de los recursos públicos y a la disciplina financiera del Ayuntamiento.

El Gobierno municipal señaló que el estímulo representa un reconocimiento a las labores que realizan los servidores públicos durante el año para brindar servicios y atención a la población de Huixquilucan.

Huixquilucan aplicará por quinto año subsidio al ISR del aguinaldo (Cortesía )

Servidores públicos recibirán aguinaldo íntegro antes del 20 de diciembre

De acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento, el subsidio permitirá que las y los trabajadores reciban su prestación de fin de año antes del 20 de diciembre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

La aprobación contempla al personal de confianza y general de la administración municipal, que recibirá el aguinaldo sin el descuento correspondiente al ISR.

El Gobierno de Huixquilucan indicó que continuará con medidas de disciplina financiera y transparencia, al tiempo que busca mantener las obras y los programas sociales dirigidos a las familias de las tres zonas que conforman el municipio.