La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, llevó a cabo el festejo por el Día del Niño en Huixquilucan, organizado por el gobierno municipal en el Complejo Rosa Mística, donde niñas, niños y familias disfrutaron de juegos mecánicos, espectáculos musicales, personajes infantiles y diversas actividades recreativas.

En el evento, la mandataria estuvo acompañada por el senador Enrique Vargas del Villar, donde aseguró que el objetivo es generar espacios de convivencia familiar en un ambiente seguro y de sana diversión.

Romina Contreras destaca apoyo a la niñez en Huixquilucan

Durante la jornada asistieron más de 30 mil personas y se instalaron más de 100 atracciones pensadas para las infancias. La alcaldesa señaló que este tipo de actividades forma parte de una política pública enfocada en el bienestar infantil y en el fortalecimiento del tejido social.

Asimismo, aseguró que desde hace varios años la administración municipal ha impulsado acciones permanentes para brindar mejores condiciones de desarrollo a niñas y niños del municipio.

Más de 100 atracciones marcaron el Día del Niño en Huixquilucan (Cortesía)

También afirmó que el uso responsable de los recursos públicos permite realizar eventos masivos para las familias, además de mantener programas sociales enfocados en sectores vulnerables.

Uno de los momentos más esperados del evento fue la presentación de Lagrimita y Costel, quienes ofrecieron un espectáculo de comedia y música para chicos y grandes. Además, los asistentes disfrutaron de presentaciones de personajes como Super Mario, shows temáticos de dinosaurios, agrupaciones de K-Pop infantil y otros espectáculos interactivos.

Más de 100 atracciones marcaron el Día del Niño en Huixquilucan (Cortesía)

La presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, indicó que estas acciones buscan fortalecer la convivencia y promover una infancia feliz. Al concluir el evento, personal del DIF entregó juguetes a niñas y niños asistentes.

Finalmente, el gobierno municipal recordó que mantiene programas permanentes para menores en situación vulnerable, como comedores comunitarios infantiles, donde se ofrecen alimentos balanceados a bajo costo en distintas zonas del municipio.