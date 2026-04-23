La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, encabezó la entrega de más de 28 mil despensas del programa “Apoyo Alimentario 2026”, donde 14 mil familias se beneficiaron con productos de la canasta básica, entre ellos, maíz, frijol, arroz, aceite, azúcar y artículos de higiene, con el objetivo de reforzar la nutrición y contribuir con su economía.

Este programa está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad para que, con el apoyo, fortalezcan su salud y su alimentación, combatiendo la carencia alimentaria que se tiene en las 49 colonias.

Huixquilucan invierte más de 11 mdp en despensas y bienestar social

Durante la primera jornada de este programa, se repartieron más de mil 600 apoyos en el Auditorio Municipal, con una inversión de más de 11 millones de pesos, para beneficiar a la población de la Cabecera Municipal-San Martín, San Miguel, San Melchor, Santiago y San Juan Bautista, además de las comunidades de El Cerrito, El Palacio, El Plan, San Jacinto, San Juan Yautepec y Zacamulpa.

La gobernadora resaltó que con esta entrega, Huixquilucan pone al centro de las políticas a la sociedad, priorizando su salud, estabilidad económica y nutrición para fortalecer su desarrollo integral y que las familias puedan cubrir necesidades como la educación.

Huixquilucan invierte más de 11 mdp en despensas y bienestar social (cortesía)

Por su parte, el director general de Desarrollo Social de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes, reconoció el trabajo de la presidenta municipal, quien se ha encargado de impulsar estos apoyos en Huixquilucan.

Finalmente, la directora general de Administración de Huixquilucan, Vianney Jasso Padilla, aseguró que el “Apoyo Alimentario 2026” es parte de una red de programas sociales que abarcan el fortalecimiento de infraestructura y la prestación de servicios públicos, con el objetivo de mejorar la calidad de las y los huixquiluquenses.