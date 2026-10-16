El Gobierno de Huixquilucan, encabezado por Romina Contreras Carrasco, destinó más de 44.8 millones de pesos durante 2026 a los programas sociales Becas Municipales y Monedero Electrónico, con el objetivo de reducir la deserción escolar y aliviar los gastos de los hogares.

Durante la entrega de la segunda ministración de estos apoyos, la presidenta municipal informó que ambos programas suman 15 mil 500 beneficiarios, como parte de las acciones dirigidas a familias en situación de vulnerabilidad.

Huixquilucan destina más de 18.4 mdp a monederos electrónicos

En 2026, el programa Monedero Electrónico benefició a siete mil familias, con un presupuesto superior a 18.4 millones de pesos. Por su parte, las Becas Municipales respaldaron a ocho mil 500 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, mediante recursos que superan los 26.3 millones de pesos.

Los apoyos se distribuyeron en distintas comunidades y colonias del municipio, con el propósito de contribuir a la economía familiar y facilitar la continuidad de los estudios de niñas, niños y jóvenes.

La administración municipal señaló que continuará con estos programas para apoyar a los hogares y ampliar las oportunidades educativas, al considerar que la formación académica contribuye al desarrollo personal y al fortalecimiento del tejido social.

Romina Contreras entrega apoyos sociales en comunidades de Huixquilucan

El director general de Desarrollo Social de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes, destacó que los programas forman parte de las acciones municipales para canalizar recursos públicos a las familias y atender sus necesidades económicas y sociales.

La segunda entrega se realizó en el Auditorio Municipal de Huixquilucan, con la participación de más de dos mil beneficiarios. Entre las comunidades atendidas estuvieron los cinco cuarteles de la cabecera municipal: San Martín, San Miguel, Santiago, San Melchor y San Juan Bautista, además de El Cerrito, El Plan, San Jacinto, San Juan Yautepec y Zacamulpa.

Con estos programas, el Gobierno municipal busca apoyar la economía de los hogares y contribuir a que más estudiantes continúen su formación académica en los distintos niveles educativos.