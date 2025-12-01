Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, afirmó que Delfina Gómez es la única dirigente de la Cuarta Transformación en la entidad, al subrayar que “todo lo demás es politiquería”.

Horacio Duarte reafirma liderazgo de Delfina Gómez y respaldo a Claudia Sheinbaum

Durante el Primer Informe Legislativo de Meme Navarro, diputade del Congreso mexiquense, en Valle de Chalco, Horacio Duarte sostuvo que el Estado de México mantiene un rumbo claro gracias al liderazgo de Delfina Gómez.

Ante cientos de asistentes que respaldaron el movimiento de transformación, el funcionario llamó a fortalecer el apoyo del pueblo mexiquense hacia la Presidenta de México y hacia la Gobernadora Delfina Gómez, tras lo que calificó como “discursos absurdos” dirigidos contra el proyecto transformador.

El secretario señaló que las críticas a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Gobierno Estatal responden a la molestia de la oposición ante la consolidación de programas sociales.

Atacan a nuestro movimiento y atacan a la Presidenta porque no aguantan que hoy los programas sociales estén en la Constitución; que millones de jóvenes y niños tengan una beca; que millones de mujeres tengan un apoyo para salir adelante; que millones de jóvenes avancen con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Horacio Duarte

Asimismo, sostuvo que esos ataques buscan frenar el avance del país y afectar a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero afirmó que el movimiento no será debilitado.

Finalmente, aseguró que en el Estado de México, y particularmente en Valle de Chalco, existe un pueblo que defiende sus derechos y respalda a la Presidenta.