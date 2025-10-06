Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, acompañó a los diputados Angélica Pérez, en Chicoloapan, y Osvaldo Cortés, en Acolman, durante la rendición de sus informes legislativos.

Durante el evento, Duarte reconoció la labor del Poder Legislativo en respaldo a las políticas de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, y subrayó la importancia de mantener un trabajo coordinado entre gobierno y legisladores.

Horacio Duarte destaca la labor del equipo de Delfina Gómez

Duarte Olivares reconoció el trabajo de diputadas, diputados y presidentes municipales que respaldan las iniciativas de la Presidenta Claudia Sheinbaum y de la Gobernadora mexiquense.

Somos parte de un solo equipo, el equipo del Estado de México comandado por nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez Horacio Duarte

El Secretario General exhortó a continuar fortaleciendo la coordinación entre poderes y a promover acciones y programas sociales que beneficien directamente al pueblo del Estado de México.