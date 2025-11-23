Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, afirmó que el pueblo mexiquense está preparado para defender y acompañar la transformación impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su mensaje fue emitido durante el informe legislativo de la diputada Carmen de la Rosa en Ciudad Nezahualcóyotl.

Horacio Duarte llama a la unidad para defender el proyecto de nación

El funcionario estatal señaló que Carmen de la Rosa representa el tipo de servicio público que demanda la transformación: cercano a la gente, presente en el territorio y comprometido con las necesidades reales de las comunidades.

Carmen es la síntesis de lo que debe ser un representante popular: una voz del pueblo que vuelve al pueblo. Horacio Duarte

Horacio Duarte subrayó que hoy más que nunca se requiere unidad y claridad de rumbo, con decisiones políticas que fortalezcan la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la legitimidad del gobierno.

Afirmó que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha conformado un gabinete sólido, honesto y comprometido, cuyos resultados son visibles en el territorio mexiquense. Por ello, dijo, cualquier intento de deslegitimar su trabajo se desvanece frente a la realidad.

Horacio Duarte reafirma respaldo del Edomex al gobierno de Claudia Sheinbaum. (Cortesía )

El Secretario General llamó al movimiento a mantenerse enfocado en la agenda nacional y estatal, sin caer en disputas menores ni agendas improvisadas. Recordó que en los 125 municipios del Estado de México hay un pueblo consciente, organizado y listo para defender a su presidenta y a su gobernadora.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a asistir a la concentración del 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.