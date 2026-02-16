La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, mantiene un sólido respaldo ciudadano al alcanzar 66.1% de aprobación, de acuerdo con el más reciente Estudio de Opinión Pública de Demoscopia Digital.

La encuesta revela que dos de cada tres mexiquenses avalan su gestión al frente del gobierno estatal. Asimismo, se detalla que 30.4% de las personas encuestadas está “Muy de acuerdo” con su desempeño, mientras que 35.7% dijo estar “De acuerdo”, consolidando una percepción favorable mayoritaria sobre el rumbo del Gobierno del Estado de México.

Aprobación de Delfina Gómez en el Edomex supera el 66%

Los indicadores muestran que el manejo de los recursos públicos también obtiene calificaciones positivas, pues el 64.7% considera que la administración estatal gestiona adecuadamente el presupuesto, mientras que el 27.8% lo evalúa como “Muy bueno” y el 36.9% como “Bueno”.

En cuanto a eficiencia gubernamental en el Estado de México, 64.8% opina que el gobierno es “Muy eficiente” o “Eficiente” para atender los principales problemas de la entidad, lo que refuerza la narrativa de estabilidad administrativa.

Dos de cada tres mexiquenses avalan la gestión de Delfina Gómez (Cortesía)

Uno de los rubros mejor evaluados son los programas sociales en Edomex, que alcanzan 68.7% de aprobación, reflejando el impacto de las políticas enfocadas en sectores vulnerables y el fortalecimiento de apoyos directos a la población.

Por otra parte, la confianza ciudadana también se mantiene en niveles sólidos: 65.7% expresa tener “Mucha” o “Algo de confianza” en la gestión estatal. Además, 65.5% considera que el desempeño actual es “Mejor” o “Mucho mejor” respecto a administraciones anteriores.

En materia de seguridad pública en el Estado de México, 62.5% reporta satisfacción, mientras que 62.1% reconoce avances en transparencia gubernamental.

Por su parte, la firma Factométrica respalda esta tendencia positiva al ubicar la aprobación en 66%, ligeramente superior al 65.6% registrado en diciembre. Asimismo, los programas sociales alcanzan 66.5% de opinión favorable y los rubros de empleo y desarrollo económico superan el 64% de respaldo.

Con estos indicadores, la administración de Delfina Gómez arranca el año con cifras que consolidan su posicionamiento y reflejan una percepción mayoritariamente favorable entre la ciudadanía mexiquense.