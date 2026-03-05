El programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años, abrió su registro, informó el gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez. Este apoyo contempla la entrega de canastas alimentarias y otros apoyos orientados a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.

Así puedes registrarte al programa Alimentación para el Bienestar

El registro para el programa Alimentación para el Bienestar estará disponible hasta el 18 de marzo a través de la página oficial: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio, donde también se podrán consultar los requisitos.

Delfina Gómez anuncia registro del programa Alimentación para el Bienestar (cortesía)

Asimismo, autoridades mexiquenses señalaron que a partir del 2 de marzo se dio inicio a los depósitos del “Mujeres con Bienestar” para beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras “A”, “B” y “C”.

Con “Mujeres con Bienestar”, las beneficiarias recibirán un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos, el cual está disponible para mujeres en condición de pobreza, sin seguridad social y de 18 a 59 años.

Con estos programas, el gobierno mexiquense reafirma su compromiso de impulsar políticas que beneficien a mujeres y a los sectores vulnerables para mejorar su ingreso y su calidad de vida.