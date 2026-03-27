Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó el Atlas de Inundaciones 2026. Este documento técnico permitirá a las autoridades municipales y estatales tomar decisiones basadas en datos precisos para proteger a la población durante la próxima temporada de lluvias.

La evaluación diagnóstica revela que aproximadamente el 17 por ciento de la superficie estatal es vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos. El reporte detalla que la mayor parte de estas zonas presentan un riesgo medio, mientras que los puntos de riesgo alto se concentran estratégicamente en las regiones metropolitanas de la entidad.

Delfina Gómez encabeza estrategia integral contra inundaciones en el Edomex

Tras los incidentes registrados en 2025, donde cerca de 400 eventos entre inundaciones y encharcamientos afectaron a más de 11 mil mexiquenses, la administración estatal ha priorizado la identificación de los 94 sitios críticos distribuidos en 41 municipios. La gobernadora subrayó que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar daños patrimoniales y humanos.

Durante la presentación, la Maestra Delfina Gómez hizo un llamado urgente a la ciudadanía sobre el manejo de residuos. Señaló que la generación diaria de 17 mil toneladas de basura obstruye gravemente los sistemas de drenaje, siendo esta una de las causas principales de los desbordamientos urbanos que colapsan las vías de comunicación.

La mandataria agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para concretar proyectos de infraestructura de gran calado. Bajo un esquema de colaboración tripartita, se han programado más de 100 acciones de obra hídrica para el próximo año, enfocadas en modernizar la red de captación y desalojo de aguas pluviales.

Para sustentar estas acciones, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que el presupuesto conjunto entre el estado y la federación supera los 2 mil millones de pesos.

Estos recursos se destinan actualmente a la construcción y mantenimiento preventivo de los colectores estatales, garantizando que la infraestructura hídrica responda con eficiencia ante la demanda climática de la región.