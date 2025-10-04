Tras la intensa lluvia que dejó 91 milímetros de precipitación en la zona oriente del Estado de México, impactando principalmente a Nezahualcóyotl y La Paz, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez, implementó el Programa “La Escuela es Nuestra” comenzará con acciones reforzar la atención en las zonas afectadas.

36 escuelas del Edomex sufrieron afectaciones

El operativo de emergencia desplegó a mil 534 personas en campo, además de 58 equipos especializados, entre ellos camiones vactor, bombas de gran capacidad y retroexcavadoras para desalojar el agua acumulada.

De acuerdo con el balance preliminar, 36 escuelas de Nezahualcóyotl resultaron dañadas, de las cuales 12 tienen atención prioritaria.

El Programa “La Escuela es Nuestra” se sumó a las acciones para rehabilitar la infraestructura educativa y garantizar el regreso seguro a clases. En los salones donde el agua dañó el mobiliario, se distribuyen kits de limpieza y útiles escolares.

Las jornadas de sanitización y desinfección comenzaron este martes con colaboración de padres de familia, docentes y brigadas estatales.

Delfina Gómez anuncia refuerzo del programa La Escuela es Nuestra para rehabilitar planteles afectados por lluvias (Cortesía)

Delfina Gómez anuncia apoyo a escuelas

Por otra parte, la gobernadora Delfina Gómez informó que el programa federal respaldará las labores de reconstrucción en los planteles con daños, particularmente en las colonias Las Águilas, Evolución y Vicente Villada, donde se reportaron las afectaciones más graves.

Mientras que el gobierno estatal entregó los primeros apoyos económicos de 8 mil pesos para tareas de limpieza en viviendas.

El operativo concluyó este martes con el desalojo total del agua acumulada; sin embargo, brigadas permanecen en campo para realizar:

Limpieza y desinfección de cisternas

Lavado de calles y banquetas

Recolección de basura y desechos sólidos

En total, se han intervenido 112 calles, se esterilizaron 127 casas con apoyo de dos vehículos especiales tipo Goliath y la participación de 10 brigadas de limpia.

El plan contempla obras estratégicas en el puente de la Concordia y en los límites entre Neza e Iztapalapa, con el objetivo de brindar soluciones de fondo y evitar afectaciones.