El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, expresó su respaldo ante las políticas y acciones emprendidas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien hizo la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Ricardo Moreno asegura que ha crecido la seguridad en Toluca

Bastida reconoció los logros alcanzados en los diferentes rubros, destacando la coordinación entre el gobierno estatal y municipal, lo que ha permitido implementar operativos conjuntos de seguridad, logrando una reducción del 25.57% en delitos de alto impacto durante nueve meses.

De acuerdo con el alcalde, los delitos que han disminuido incluyen:

Homicidios dolosos

Secuestro

Robo a vehículos, hogares, negocios y transporte

“El gobierno de la maestra Delfina Gómez marca un antes y un después en la vida pública del Estado de México. Su estilo cercano, honesto y comprometido está transformando realidades que por años parecían inamovibles. Desde Toluca reconocemos su labor y reiteramos nuestra disposición absoluta para caminar a su lado, sumando esfuerzos en materia de seguridad, desarrollo social e infraestructura” Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca

Ricardo Moreno destacó que las acciones del gobierno de Delfina Gómez representan un cambio histórico en la vida pública del Estado de México, con un liderazgo cercano, honesto y comprometido que promueve el bienestar, desarrollo social e infraestructura en toda la entidad.