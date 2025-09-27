El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez inauguró la 11ª Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025 (FILEM). El evento se llevo en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial mexiquense (PJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Toluca.

Nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez, ha dejado claro que la cultura y la lectura son herramientas de transformación social. Gracias a su misión humanista, el Estado de México ocupa el primer lugar en el número de bibliotecas, el segundo en casas de cultura y el tercero en museos Horacio Duarte Olivares

FILEM 2025 da inicio con ceremonia inaugural

La FILEM forma parte de una estrategia integral para descentralizar la cultura a los 125 municipios mexiquenses y continuar con la construcción de una revolución humanista popular.

Durante la ceremonia inaugural, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, resaltó que la edición de FILEM 2025 abre nuevos horizontes en los procesos de creación, producción y comercialización de los libros, fomentando la cultura y el diálogo entre creadores y público.

El gobierno de Delfina Gómez inaugura la FILEM 2025. (Cortesía )

Por su parte, Héctor Macedo Gutiérrez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, reconoció el esfuerzo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la meta de erradicar el analfabetismo y reafirmó la colaboración permanente entre los distintos poderes de la entidad.

En el marco del evento, la poeta, narradora y ensayista Malva Flores recibió el Premio FILEM 2025, reconocimiento que destaca su valiosa contribución a la literatura contemporánea. También estuvieron presentes Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación del Estado de México, y Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Programación de FILEM 2025

La FILEM se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre, en el corazón de Toluca, ofreciendo una programación diversa que incluye presentaciones de libros, conferencias, talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y conversatorios.

Contará con el tradicional pabellón artesanal y gastronómico, que promueve el talento de las y los maestros artesanos mexiquenses.

La programación completa está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México —Facebook, X e Instagram como @CulturaEdomex— y en la página oficial: https://filem.uaemex.mx/programa.html.