En el marco del segundo informe de gobierno de la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, Pepe Couttolenc Buentello, reconoció los logros en materia ambiental impulsados por la mandataria.

“Desde el Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México refrendamos nuestro firme compromiso de seguir acompañando sus esfuerzos, tanto desde nuestros gobiernos municipales como en el Congreso, trabajando de manera coordinada en todo aquello que permita mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses” Pepe Couttolenc Buentello, dirigente del PVEM

Pepe Couttolenc asegura la producción de 1.5 millones de árboles

El dirigente aplaudió que el gobierno hizo la producción de más de 1.5 millones de árboles frutales y la gestión de otros 500 mil ante la CORENADR. Asimismo, subrayó la construcción de presas de gavión en la Sierra de Guadalupe y la instalación de paneles solares en comunidades rurales, acciones que contribuyen a un desarrollo sostenible.

Por otra parte, Couttolenc resaltó las iniciativas como la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, estufas ecológicas y la ampliación del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.

Además, se reconoció el avance en el saneamiento del relleno de Tepotzotlán, el desazolve en Chalco y la campaña Manos Unidas por los Humedales y el programa Escuelas por el Clima. También, se mencionó la creación de Jardines de Refugio para Polinizadores y la puesta en marcha de 60 convenios municipales para la gestión de residuos.

Finalmente, Pepe Couttolenc refrendó su compromiso y del PVEM en acompañar a Delfina Gómez desde los gobiernos municipales y el Congreso local con el fin de mejorar la calidad de vida de los mexiquenses.