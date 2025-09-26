La gobernadora Delfina Gómez Álvarez presentó su Tercer Informe Regional de Resultados en Texcoco, donde refrendó el compromiso de que el Plan Integral del Oriente se traduzca en acciones concretas con más seguridad, agua, movilidad y bienestar para millones de familias de una región que durante años estuvo relegada.

Para lograr una sociedad justa, libre e igualitaria, emparejando las condiciones de quienes menos tienen, en los próximos cuatro años redoblaremos esfuerzos y trabajaremos sin descanso para que más personas vivan con bienestar Delfina Gómez

Delfina Gómez destaca resultados en Texcoco

Previo al informe, Gómez encabezó la Mesa de Paz en Texcoco, donde se informó que, a 183 días de operación de la Estrategia Operativa Oriente, la región registra una baja del 53% en homicidio doloso y del 52% en robo de vehículo, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Delfina Gómez rinde tercer informe de gobierno en Texcoco (Cortesía)

En materia hídrica, la gobernadora reportó obras clave del Programa Hídrico Integral: la segunda etapa del drenaje en San Miguel Coatlinchán, pozos en Atenco y Tepetlaoxtoc, sistemas de captación de agua en Nezahualcóyotl y la primera etapa del nuevo colector de Chalco, que ya evitó inundaciones históricas.

En el terreno económico, destacó inversiones por más de 8 mil 200 millones de pesos en la región y la creación del Polo de Desarrollo Económico en Nezahualcóyotl, que generará 4 mil 500 empleos directos, además de la llegada de empresas como Jumex, Rotoplas, Sigma y Tutsi.

En cuanto a movilidad e infraestructura, señaló la inauguración del Trolebús Mexiquense Chalco–Santa Marta, la llegada de 12 trenes de repavimentación y la rehabilitación de vialidades estratégicas en la zona.

Con la puesta en marcha del Plan Integral Oriente del Estado de México, una zona que había sido olvidada durante mucho tiempo hoy ve con esperanza la construcción de un futuro más próspero Delfina Gómez

Delfina Gómez impulsa programas sociales

La mandataria mexiquense subrayó que el programa Mujeres con Bienestar marca un antes y un después, al destinar más de 6 mil millones de pesos para 350 mil beneficiarias en la región oriente, quienes además de apoyos económicos cuentan con seguro de vida, atención médica, psicológica, educativa y legal.