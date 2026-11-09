Fundación TELMEX Telcel realizó 2 mil 500 cirugías gratuitas de cataratas del 4 al 7 de noviembre en el Hospital Integral Coacalco, Estado de México. La jornada se llevó a cabo durante cuatro días y contó con 16 quirófanos que operaron de manera simultánea.

La cuarta Campaña de Cirugías de Cataratas se organizó en coordinación con la Academia Mexicana de Cirugía y el DIF Coacalco, con el objetivo de acercar atención oftalmológica especializada a pacientes de distintas regiones del país.

Fundación TELMEX Telcel reúne a especialistas de cinco países en jornada de salud visual

La campaña benefició a personas provenientes de 11 entidades: Veracruz, Morelos, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Guanajuato.

En las intervenciones participaron 50 profesionales de la salud, entre ellos 19 cirujanos, 18 oftalmólogos de apoyo y 13 integrantes del personal de enfermería. El equipo reunió a especialistas de México, España, Brasil, Argentina y República Dominicana.

Entre los profesionales que formaron parte de la jornada se encuentran Priscila Cruz, Elena Barraquer, Gerardo Valvecchia, Óscar Cervantes y Neto Rosatelli.

La programación contempló 700 operaciones diarias del 4 al 6 de noviembre y otras 400 el sábado 7. De manera paralela, se realizaron revisiones posoperatorias para dar seguimiento a la evolución de los pacientes.

Cirugías de cataratas buscan mejorar la visión y autonomía de los pacientes

Las cataratas pueden limitar la capacidad visual y la autonomía de quienes las padecen. Su tratamiento quirúrgico permite mejorar la visión y facilita actividades cotidianas como leer, desplazarse y retomar tareas personales o productivas.

De acuerdo con la información de la fundación, esta campaña representó la mayor jornada gratuita de cirugías de cataratas por el número de pacientes intervenidos en una misma campaña, con un total de 2 mil 500 operaciones.

Con esta iniciativa, Fundación TELMEX Telcel acercó servicios de salud visual a personas de distintas entidades mediante la coordinación de instituciones y profesionales de la salud.