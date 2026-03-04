Fiscalía del Edomex confirma detención de presunto feminicida de Ana Karen Nute

La Fiscalía General del Estado de México confirmó la detención de Daniel “N”, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Ana Karen Nute.

Ana Karen Nute fue localizada sin vida por autoridades el martes 3 de marzo de 2026 en un paraje de la carretera Toluca-Tenango, ubicada en el municipio de Metepec, en el Edomex.

Ana Karen Nute fue hallada sin vida tras abordar un DiDi Moto (Michelle rojas)

Detienen a Daniel “N” por el feminicidio de Ana Karen Nute en el Estado de México

A través de un comunicado, la Fiscalía del Edomex dio a conocer que logró la captura de Daniel “N”, presunto responsable de la desaparición y feminicidio de Ana Karen Nute.

De acuerdo con las autoridades, Daniel “N” es señalado como conductor de una motocicleta utilizada de transporte público dentro de una plataforma digital.

Ana Karen Nute -de 18 años de edad- se encontraba reportada como desaparecida desde la noche del sábado 28 de febrero, tras ser vista por última vez luego de abordar un servicio de Didi Moto.

Familiares de Ana Karen Nute señalaron que la joven solicitó este servicio de transporte tras salir de una fiesta, con el objetivo de regresar a su casa.

No obstante, cerca de las 11:00 de la noche, a mitad de la ruta trazada por la aplicación, el servicio fue cancelado.

Asimismo, familiares de Ana Karen Nute ya no tuvieron más contacto con ella desde ese momento, por lo que de inmediato acudieron ante las autoridades para denunciar los hechos.