La Fiscalía del Estado de México informó que Daniel “N”, señalado como presunto feminicida de Ana Karen Nute, fue trasladado al penal de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez.

Lo anterior, tras cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”, acusado por la probable comisión del delito de feminicidio de Ana Karen Nute.

Daniel “N” fue detenido el 3 de marzo en el municipio de Calimaya, luego de que trabajos de investigación permitieran ubicar su domicilio en dicha localidad.

Fiscalía del Edomex confirma detención de presunto feminicida de Ana Karen Nute

La Fiscalía del Estado de México confirmó que Daniel “N”, feminicida de Ana Karen Nute de 19 años, llegó al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

El implicado arribó en un operativo por parte de elementos de la Fiscalía, luego de que un juez aprobara su ingreso al penal.

Autoridades mexiquenses señalan a Daniel “N” como el conductor de moto por aplicación que vio por última vez a Ana Karen Nut, de acuerdo con cámaras de vigilancia que corroboran esta situación.

Esto luego de que la joven solicitara un servicio de Didi moto el 28 de febrero tras salir de una fiesta, con la finalidad de regresar a su casa.

Sin embargo, autoridades reportaron que Daniel “N” habría terminado el viaje a la mitad del trayecto, siendo este instante cuando familiares de Ana Karen Nute perdieron todo contacto con ella.

El cuerpo de Ana Karen Nute fue localizado en un paraje de la carretera Toluca -Tenango, en el municipio de Metepec, en el Estado de México.