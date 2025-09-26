Reportan un presunto ataque al interior de otro plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), FES Acatlán, donde un estudiante habría herido a otro.

Según la información que circula en redes sociales, un estudiante habría agredido a otro alumno con un arma punzocortante, por lo que autoridades de FES Acatlán intervinieron.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el supuesto ataque y se desconoce el estado de salud de la presunta víctima de FES Acatlán de la UNAM, ubicada en el Estado de México.

Reportan presunto ataque en FES Acatlán de la UNAM contra un estudiante

A través de grupos de estudiantes de FES Acatlán se está informando sobre un presunto ataque contra un estudiante y los videos muestran la intervención de las autoridades de la UNAM.

De acuerdo con la información, un estudiante de FES Acatlán de la UNAM habría intentado atacar a otro con un arma punzocortante.

Algunos comentarios en rede sociales indican que el ataque en FES Acatlán sí fue efectuado, mientras que otros señalan que solo fue el intento .

Pese a esto, imágenes revelan la presencia de elementos de a policía a fuera de FES Acatlán y, presuntamente, autoridades de la UNAM habrían entregado esposado al atacante.