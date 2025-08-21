El presidente municipal Ricardo Moreno informó que, de enero a julio de 2025, varios delitos en Toluca muestran tendencias a la baja, comparados con los últimos 10 años.

Esto refleja avances significativos en seguridad y participación ciudadana.

Ricardo Moreno destacó que la reducción delictiva se vincula con la disminución de la pobreza, que a nivel nacional pasó de 43.5 a 31.5 millones , y en Edomex de 6.7 a 4.8 por ciento.

Disminución de delitos graves y robos en Toluca

Los homicidios dolosos en Toluca bajaron 36.67 por ciento, los secuestros 75 por ciento y el robo de vehículos 53.88 por ciento.

Además, las extorsiones disminuyeron 20.09 por ciento, y el robo a casa habitación cayó 33.11 por ciento.

En cuanto al robo en transporte y a transeúntes en Toluca, se redujeron 20.27 por ciento y 31.84 por ciento , respectivamente.

Indicadores de seguridad en Toluca

El alcalde Ricardo Moreno detalló que en Toluca, el narcomenudeo disminuyó 47.59 por ciento , las lesiones dolosas 14.30 por ciento y la violencia familiar 18.48 por ciento.

Estas cifras alcanzan niveles históricos bajos desde 2015-2022, mostrando un impacto positivo ligado a la participación ciudadana.

Al respecto, el mandatario subrayó la necesidad de un enfoque integral para atender factores generadores de criminalidad.