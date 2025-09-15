La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca, asistió a la entidad para dar su informe regional de gobierno, en el marco de su gira nacional de rendición de cuentas.

Sheinbaum resalta reducción de la pobreza

En el Parque Metropolitano Bicentenario, Claudia Sheinbaum destacó que más de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos han salido de la pobreza, gracias a los aumentos históricos al salario mínimo, la entrega de becas y a la expansión de los programas del Bienestar.

La presidenta de México aseguró avances históricos en materia de bienestar (Cortesía)

Asimismo, hizo referencia a los avances en infraestructura y servicios, reconociendo proyectos claves como el Tren El Insurgente y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ricardo Moreno reconoce el compromiso de la unidad por la transformación

Por su parte, el presidente municipal, Ricardo Moreno Bastida, encabezó la bienvenida de la mandataria a la entidad y destacó que su visita refuerza el respaldo del gobierno federal a proyectos estratégicos para el Estado de México.

“Este encuentro representa un reconocimiento al apoyo de la Federación en acciones que generan bienestar y crecimiento económico para las familias mexiquenses” Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal de Toluca

Finalmente, Moreno Bastida reconoció la labor de la presidenta por su Primer Informe Global y agradeció que se haya presentado en Toluca. El presidente municipal señaló que esta decisión muestra la voluntad de trabajar en equipo entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar la transformación y garantizar beneficios para las y los mexiquenses.