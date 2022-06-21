Por el feminicidio de Marichuy, María de Jesús Jaimes Zamudio, la Fiscalía de la CDMX ofrece un millón de pesos de recompensa, 500 mil por cada uno, a quien dé información sobre dos hombres que serían sus feminicidas.

Este 21 de junio de 2022, a más de 6 años del feminicidio de Marichuy, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) el acuerdo de la Fiscalía capitalina sobre la recompensa.

El acuerdo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) es sobre la recompensa a quien o quienes proporcionen información que coadyuve a la localización, detención y puesta a disposición de:

Julio Iván Ruiz Guerrero

Gabriel Eduardo Galván Figueroa

A quienes se les imputa el delito de feminicidio contra Marichuy, ocurrido en 2016 en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La información sobre ambos posibles feminicidas de Marichuy debe ser entregada en la oficina del titular de la Fiscalía de Desaparecidos, ubicada en la colonia Obrera.

También por el correo fiscalia.fipede@fgjcdmx.gob.mx y al número 5553455067.

Julio Iván (Especial)

Gabriel Galván (Especial)

IPN entregará título post mortem a Marichuy el 7 de julio

La mamá de María de Jesús Jaimes Zamudio, Yesenia Zamudio, compartió que el próximo 7 de julio de 2022, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le entregará el título post mortem de su hija.

Lo anterior luego de que en enero pasado, el IPN ofreció una disculpa pública a Yesenia Zamudio; Marichuy era estudiante de Ingeniería en esa institución cuando fue asesinada.

Además de la disculpa, el Politécnico ofreció un título post mortem de Marichuy Zamudio Jaimes, para conmemorar su esfuerzo escolar y estudios interrumpidos.

“Con el propósito de dar cumplimiento al compromiso asumido por parte del Instituto Politécnico Nacional para conmemorar el esfuerzo académico de su hija [...] se le extiende una invitación para que acuda a la ceremonia de entrega del Título Honorífico Post mortem, el próximo 07 de julio a las 18:00 horas”. IPN

Yesenia Zamudio compartió el documento de la cita para la entrega del título de su hija, quien era alumna de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Unidad Ticomán.

Acuerdo de la Fiscalía de CDMX sobre la recompensa (Gaceta Oficial del Gobierno de la cdmx)

El feminicidio de Marichuy en 2016

El 15 de enero de 2016 , María de Jesús Jaimes Zamudio salió con unos amigos a comer y divertirse. Debido a la lejanía de la escuela con su hogar en Iztapalapa, ella comenzó a rentar un departamento con otras dos estudiantes en la zona de Ticomán.

Por la noche de aquel día, ella ya quería regresar al departamento pero su profesor de Introducción a la Perforación, quien es identificado como Julio Iván Ruiz Guerrero, y algunos compañeros, incluido Gabriel Eduardo Galván Figueroa, lo impidieron.

Tras la insistencia de Marichuy, esas personas la acompañaron al edificio en Ticomán. Ya en el departamento, el profesor y al menos un estudiante comenzaron a agredirla y la habrían arrojado por la ventana de un quinto piso.

Marichuy cayó de una altura de 12 metros, y debido a las heridas y falta de atención inmediata, murió el siguiente 24 de enero.

Además de la recompensa por información de Julio Iván y Gabriel Eduardo, la Fiscalía de CDMX informó en septiembre de 2021, que obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra por el feminicidio de joven, pero no han logrado ubicarlos.