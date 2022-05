Magaly Cortadi Gómez fue víctima de feminicidio el 20 de julio de 2021 , en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX); a casi un año, su hija CPC es quien encabeza la lucha por justicia y exige un proceso con perspectiva de género.

CPC habló con su mamá un día antes de su feminicidio, el 19 de julio; ella, desde España, le dijo a Magaly que se cuidara, que no se pusiera en riesgo y que pronto tendrían una vida diferente, lejos del círculo de violencia que vivía con su pareja.

Lamentablemente, la mujer de 50 años fue asesinada al día siguiente; la Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició una carpeta de investigación por feminicidio y el esposo de Magaly Cortadi Gómez, fue detenido.

Actualmente, el proceso penal por el feminicidio de Magaly se encuentra en la etapa intermedia y se espera que el próximo 1 de junio se realice la siguiente audiencia en el Reclusorio Oriente de la CDMX.

En entrevista con SDPnoticias, CPC, la hija de 26 años de Magaly y que prefiere mantener su identidad reservada por posibles represalias, explicó lo que ha sucedido en la lucha por justicia para su mamá.

CPC, quien decidió irse a vivir a España, y Magaly tenían comunicación diaria; la joven explicó que por la violencia que ejercía la pareja de su mamá, ella tomó ciertas determinaciones que la llevaron a irse de México para demostrarle que existía otro tipo de vida.

“Un día antes del feminicidio de mi mamá, yo hablé con ella del círculo de violencia constante y sonante que vivía. Le dije que no se pusiera en riesgo, que tratara de salir de lo que le pasó las últimas semanas, que había más allá de esas cuatro paredes, a distraerse”.

Incluso, durante la última comunicación que tuvieron madre e hija antes del feminicidio, seguían planeando el viaje de Magaly a España, mismo que sería de carácter definitivo para que se instalaran juntas en aquel país.

Pero no ocurrió de esta manera y CPC tiene un sentimiento permanente: “Me la arrebataron justo cuando estábamos apunto de lograr este cambio de vida”.

Magaly Cortadi Gómez llevaba una relación de más de 20 años con su pareja, por lo que CPC considera que muchas de las violencias que vivió su mamá ya estaban normalizadas aunque en realidad eran focos rojos.

CPC explicó que por no afectar el proceso penal ni obstaculizar el camino hacia la justicia para su mamá, hay detalles del caso que no puede revelar.

Sin embargo, dijo que las audiencias contra el imputado sí han tenido retrasos o han sido diferidas en varias ocasiones por amparos presentados por la defensa.

Acerca del trabajo de la Fiscalía de CDMX y del Poder Judicial capitalino, lo calificó como “deficiente”, sin ahondar en los detalles.

“Es complicado dar difusión a un caso que poco se sabe pero no es porque nosotros, como víctimas, no queramos gritar y exigir justicia y decir cada una de las cosas pero es para no afectar el proceso”.

CPC, hija de Magaly Cortadi Gómez