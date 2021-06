A un año del feminicidio de Fernanda Sabalza Sánchez, familia alerta impunidad

México.- Hace un año, el 20 de junio de 2020, Fernanda Sabalza Sánchez fue asesinada en Tlalnepantla , Edomex; aunque la Fiscalía se dice comprometida con resolver el caso, no hay avances.

Este domingo 20 de junio, para recordar la falta de justicia en el feminicidio de Fernanda Sabalza Sánchez, su familia convocó a una protesta en la sede de la Fiscalía mexiquense de Barrientos.

Aunque Mauricio Sabalza ha investigado por su cuenta y entregado información a la Fiscalía de los responsables del feminicidio de Fernanda, no hay detenidos “solo ineptitud” de las autoridades e impunidad.

Fernanda Sabalza Sánchez fue asesinada el 20 de junio sobre avenida Somex y Barrios de la colonia Reyes Iztacala, en Tlalnepantla.

Ese día, la joven estudiante de pedagogía salió de su casa pasadas las 15:30 horas; les dijo a sus papás que iba ponerse uñas al centro de Azcapotzalco y que más tarde saldría a una fiesta con su novio.

Cerca de las 10 de la noche alguien contestó las llamadas al celular de Fernanda desde la Fiscalía de Barrientos, les dijeron que estaba detenida acusada de homicidio .

Sin embargo, ya en el lugar, les confirmaron que la víctima era su hija y había sido asesinada por un disparo en la cabeza. La familia la identificó por sus tatuajes, aretes y anillos.

Les explicaron que un hombre con quien viajaba Fernanda a bordo de un automóvil le disparó y huyó del lugar. Hasta ahora, la Fiscalía no ha identificado al responsable .

En entrevista con SDPnoticias, Mauricio Sabalza explicó que durante los últimos meses han tenido reuniones con las fiscales Dilcya García , de Delitos de Género, e Irma Millán , especializada en Feminicidios.

Aunque ambas aseguran que están comprometidas con el caso para que no quede impune, la familia de Fernanda duda de sus compromisos porque no tienen resultados .

“Dicen que están muy comprometidas con resolver el caso, que no quedará impune pero de que lo digan a que lo hagan, es muy diferente y hasta ahorita no hay nada. El exnovio sigue desaparecido y yo sé que él mandó y la otra persona disparó”.

Sobre los peritajes que aún faltan por hacer, mencionó que apenas hace 3 meses llegó el especialista en balística y por su cuenta buscaron a un perito en cibernética para que desbloquee el celular.

A un año del feminicidio de Fernanda Sabalza, la Fiscalía General de Estado de México no ha emitido orden de aprehensión contra el exnovio de la joven, ni por la persona que le disparó.

El exnovio de Fernanda ya fue citado en 4 ocasiones por las autoridades, pero no se ha presentado. Sus casas y negocios están abandonados y, aunque aseguran que lo están buscando, no hay pistas.

“Me dicen que ya lo están buscando pero les pido la ficha de búsqueda para voltearlo y no me entregan nada. Ya también di información sobre la persona que disparó pero no me dicen cómo va, no sé porque la mataron, no se si la conocían pero fue planeado”.

Mauricio Sabalza, papá de Fernanda