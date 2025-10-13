La familia de “Lord Pádel” volvió a ser noticia tras conocerse que Karla “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro “N”, obtuvieron su libertad condicional luego de permanecer recluidos en el penal de Barrientos, Tlalnepantla.

El juez de control determinó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, permitiéndoles continuar su proceso penal en libertad, bajo restricciones judiciales.

La decisión fue tomada durante una audiencia celebrada el domingo 12 de octubre, donde la defensa argumentó que no existía riesgo de fuga ni amenazas hacia la víctima del caso.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) insistió en mantenerlos detenidos en el penal de Barrientos por considerar que podrían influir en testigos o entorpecer la investigación.

El juez, sin embargo, resolvió a favor de la defensa y ordenó medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de firmar periódicamente.

Esposa e hijo de ‘Lord Pádel’, Karla y Germán, obtienen su libertad (Especial)

El caso “Lord Pádel” comenzó en agosto y aún no termina

El escándalo comenzó en agosto en 2025, cuando un video viral mostró a Alejandro “N”, conocido como “Lord Pádel”, agrediendo violentamente a un instructor durante un torneo en Atizapán de Zaragoza.

En el material también aparecen su esposa e hijo, lo que llevó a que los tres fueran detenidos y vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa.

Mientras Karla y Germán recuperan su libertad, “Lord Pádel” continúa recluido en el penal de Barrientos, a la espera de nuevas audiencias. El caso sigue generando fuerte debate público y mantiene bajo la lupa la actuación de las autoridades mexiquenses.