Un Tribunal del Estado de México confirmó que continuará la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra la esposa e hijo de Alejandro “N”, mejor conocido como “Lord Pádel”.

Fue en la audiencia de revisión del 19 de septiembre de 2025, donde la jueza reafirmó medida cautelar sobre los detenidos, señalados por su “participación” en el delito de homicidio en grado de tentativa contra Israel “N”.

Es de recordar que Lord Pádel sigue su proceso en libertad tras haber tramitado un amparo federal; sin embargo, su hijo Germán “N” y su esposa Karla Alejandra “N”, permanecen en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla.

Alejandro Germán Mondragón huyo de México (Captura de pantalla)

Defensa de Lord Pádel llevó hasta peritos y testigos, pero jueza reitera que continuarán en el Penal de Barrientos

La juzgadora del Poder Judicial del Estado de México, en Distrito de Tlalnepantla, confirmó que la esposa e hijo de Lord Pádel continuarán en prisión luego de presentarse las pruebas sobre el caso.

Esto, a pesar de que la defensa presentó testimonios de testigos, vecinos y un perito en criminalística para demostrar que su esposa Karla Alejandra no participó directamente en la agresión.

No obstante, la jueza concluyó que las pruebas no eran suficientes para modificar la medida cautelar, pues según reportes, “no se ha neutralizado el riesgo procesal hacia la víctima y el testigo del caso”.

“Prisión Preventiva deberá mantenerse para garantizar la integridad física y la seguridad de la víctima, así como la de uno de los testigos presenciales” Jueza del Caso

Karla “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Lord Pádel, están acusados del delito de homicidio en grado de tentativa por la golpiza propinada a Israel “N”, en un partido de pádel ocurrido el pasado 19 de julio 2025.