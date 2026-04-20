El Estado de México se consolida como un destino turístico integral al combinar la emoción del futbol con su riqueza cultural, histórica y natural, con una oferta dirigida a visitantes nacionales y extranjeros a través de sus Pueblos Mágicos y rutas turísticas.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que este escenario representa una oportunidad para mostrar al mundo la hospitalidad y calidez que caracterizan a la entidad.

Estado de México impulsa Pueblos Mágicos como destino futbolero

Bajo el lema “Estadio de México. Destino Futbolero”, la entidad proyecta su diversidad turística con 12 Pueblos Mágicos, entre los que destacan Valle de Bravo, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Teotihuacán, además de 25 Pueblos con Encanto que conservan tradiciones, arquitectura y costumbres.

El Estado de México también cuenta con cuatro sitios Patrimonio de la Humanidad, como la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Camino Real de Tierra Adentro, el Acueducto del Padre Tembleque y la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, referentes culturales y naturales de talla internacional.

Delfina Gómez promueve turismo en EdoMéx con ruta futbolera. (Cortesía)

A esta oferta se suman nueve rutas turísticas, entre ellas la Ruta de la Flor, la Ruta Mariposa Monarca y la Ruta de la Fe y Espiritualidad, que permiten a los visitantes recorrer distintas regiones y vivir experiencias auténticas.

La entidad destaca además por su riqueza artesanal, con 13 ramas productivas, y por la presencia de pueblos originarios como mazahua, otomí, matlatzinca, tlahuica y nahua, que enriquecen la identidad cultural.

La realización de la próxima justa mundialista de futbol en México impulsará la economía local, al incrementar la actividad hotelera, restaurantera y comercial, generando beneficios directos para las comunidades.

Con esta estrategia, el Estado de México se posiciona como un destino donde el futbol trasciende la cancha y se convierte en una puerta para descubrir su cultura, tradiciones y riqueza turística.