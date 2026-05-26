Delfina Gómez impulsa la campaña permanente “¡Di No al Coyotaje!” en el Estado de México, una estrategia enfocada en prevenir fraudes, evitar actos ilegales y proteger a la población durante la realización de trámites y servicios gubernamentales.

Con esta iniciativa, el gobierno estatal busca fortalecer la transparencia, combatir la corrupción y garantizar trámites seguros y gratuitos, por lo que puso a disposición de la ciudadanía canales oficiales de denuncia para reportar malas prácticas, cobros indebidos o intentos de “coyotaje” en los Centros de Servicios Administrativos (CSA).

Así puedes denunciar el coyotaje en el Estado de México

Las y los mexiquenses pueden reportar irregularidades o posibles actos de corrupción a través de los siguientes canales:

800 702 87 70, número de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

722 167 9409, de la Secretaría de la Contraloría

Extensiones: 20086, 20100, 20101, 20136 y 20120

Estos medios permiten denunciar desde fraudes hasta cobros indebidos o malas prácticas de servidores públicos.

Los Centros de Servicios Administrativos (CSA) donde se pueden realizar trámites de forma segura se ubican en municipios como Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Bravo, entre otros.

Estos centros operan de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 horas, y ofrecen atención gratuita, ágil y transparente.

¡Di no al coyotaje! Edomex lanza canales para denunciar fraudes en trámites. (Cortesía)

La Oficialía Mayor hizo un llamado a la población a acercarse únicamente a personal debidamente identificado, quien brinda apoyo en trámites como licencias, placas, actas y apostillas, evitando así caer en engaños o intermediarios ilegales.

Con el lema “El Poder de Servir”, el Gobierno del Estado de México reiteró su compromiso de combatir el coyotaje, prevenir la corrupción y garantizar servicios confiables, para que la ciudadanía realice sus trámites con legalidad, seguridad y confianza.