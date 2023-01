Las dirigencias del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza registraron ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) su alianza “Va por el Estado de México” para las elecciones 2023.

Con dicha coalición, estos partidos competirán por la gubernatura del Estado de México el próximo 4 de junio .

El objetivo del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza es colaborar en unidad y con compromiso para defender las causas de las y los mexiquenses.

El Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense, Eric Sevilla, indicó que con las militancias del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza se conseguirá el triunfo en las elecciones 2023 del Estado de México.

De acuerdo con Eric Sevilla, la victoria electoral generará un gran precedente, además de que es el momento de la recuperación de la patria desde el Edoméx. Al respecto dijo:

“El día de hoy además del Convenio de Coalición hemos entregado nuestro Acuerdo de Participación, será el primer gran ejercicio de cohabitación gubernamental que tendremos en un gobierno estatal, donde tendrán derecho de participación Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y Nueva Alianza, juntos no solamente vamos a ganar el estado, vamos a gobernar el Estado de México”.

De igual manera, Eric Sevilla aseguró que con la alianza del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza para las elecciones 2023, se comenzaba un gran periodo de lucha, ya que la oposición falló al Estado de México.

En ese sentido, el militante del PRI expresó que las fuerzas políticas contrarias no han tenido la capacidad para atender las necesidades fundamentales de los sectores vulnerables, entregando falsas cuentas y fracasos.

Eric Sevilla destacó defenderá al Estado de México del autoritarismo, de las ocurrencias y los malos gobiernos con la coalición “Va por el Estado de México”.

También resaltó que los mexiquenses se distinguen por la institucionalidad. Motivo por lo que se defenderá “la patria chica” en las elecciones 2023 con la alianza que encabezan el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Acompañado por Anuar Azar Figueroa, Agustín Barrera Soriano y Mario Cervantes Palomino, dirigentes estatales del PAN, PRD y Nueva Alianza, respectivamente, Sevilla explicó lo siguiente sobre las elecciones :

“Aquí no van a pasar, no lo vamos a permitir, las elecciones se ganan en las calles y se ganan con votos, no vamos a permitir ningún tipo de coacción. Esta es nuestra casa, aquí viven nuestros hijos y lo vamos a defender palmo a palmo, en cada rincón del Estado de México”.

Eric Sevilla, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI