El Gobierno del Estado de México evitó que familias mexiquenses pagaran 5 millones 414 mil 593 pesos por extorsiones entre el 5 y el 11 de noviembre, cantidad equivalente al 86.07 por ciento del dinero exigido por los delincuentes durante ese periodo, de acuerdo con los resultados presentados en la Mesa de Paz.

Los casos reportados estuvieron relacionados principalmente con extorsiones y fraudes telefónicos, llamadas maliciosas y amenazas. Estas modalidades son utilizadas para exigir dinero mediante engaños, intimidaciones y presiones a las víctimas.

El monto total solicitado por los extorsionadores fue de aproximadamente 6.3 millones de pesos; de esa cantidad, 5.4 millones no fueron entregados, según las cifras presentadas por las autoridades estatales.

Gobierno del Edoméx llama a denunciar extorsiones al 089

Ante cualquier intento de extorsión, el Gobierno encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez recordó que la población puede presentar una denuncia anónima al 089, número disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

A través de esta línea se reciben reportes sobre llamadas sospechosas, amenazas y exigencias de dinero. La información permite a las autoridades identificar posibles delitos y desarrollar acciones para evitar que más personas sean víctimas de estos hechos.

Operativos contra la extorsión dejan 32 detenidos en Edoméx y CDMX

Los resultados reportados por el Gobierno mexiquense se suman a las acciones contra la extorsión realizadas a principios de noviembre en el Estado de México y la Ciudad de México. Durante ese periodo, 32 personas fueron detenidas en 38 operativos, entre ellas dos policías municipales y presuntos integrantes de organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico y la extorsión.

Del total de intervenciones, 21 estuvieron dirigidas contra una estructura delictiva y dejaron 16 personas detenidas, incluidos dos elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

Entre los casos también se encuentra la detención de cuatro presuntos integrantes de “Los Manzanos” en Ecatepec, entre ellos Miguel Juárez Pérez, alias “Miky Juárez”, señalado por las autoridades como supuesto líder de la organización.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría relacionado con actividades de extorsión y narcotráfico, presuntamente bajo la fachada de un sindicato o grupo de choque.