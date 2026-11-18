La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, confirmó que Horacio Duarte Olivares continuará al frente de la Secretaría General de Gobierno, luego de que surgieran cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo.

Al ser consultada por medios de comunicación, la mandataria estatal expresó su respaldo al funcionario y destacó su experiencia y participación en la actual administración.

Delfina Gómez destaca la capacidad y experiencia de Horacio Duarte

Ante las preguntas sobre la continuidad del secretario general de Gobierno, Delfina Gómez aseguró que Duarte Olivares permanecerá en su puesto y reconoció el trabajo que ha realizado dentro de su administración.

Él sigue en el puesto. Ha hecho un trabajo muy bueno, es una persona que tiene la capacidad, tiene la experiencia y ha ayudado mucho en esta administración Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Con esta postura, Gómez Álvarez ratificó su confianza en el funcionario, quien forma parte de su equipo de gobierno en el Estado de México.

Horacio Duarte agradece el respaldo de la gobernadora del Edomex

Por su parte, Horacio Duarte Olivares agradeció el respaldo de la mandataria estatal y recordó que fue ella quien lo designó como secretario general de Gobierno.

El funcionario señaló que cuenta con la confianza de Delfina Gómez y reiteró que continuará desempeñando sus responsabilidades conforme a las indicaciones de la gobernadora.

Asimismo, manifestó su disposición para seguir trabajando en la administración estatal, en coordinación con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a la población mexiquense.

El posicionamiento de ambos funcionarios se produjo después de los cuestionamientos sobre la permanencia de Duarte en el gabinete estatal. Con su declaración, Delfina Gómez confirmó que el secretario general de Gobierno continuará en el cargo.