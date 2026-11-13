En el Estado de México, la búsqueda de personas desaparecidas comienza desde el primer reporte, sin necesidad de esperar 24, 48 o 72 horas ni presentar una denuncia previa. Para agilizar la atención de estos casos, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez puso en operación el Centro Estatal de Mando de Búsqueda Inmediata, un mecanismo que permite coordinar a instituciones estatales y federales.

Este espacio concentra reportes de desaparición y alertas nacionales para facilitar el intercambio de información y poner en marcha acciones simultáneas de localización. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta y mantener abiertas distintas líneas de búsqueda, especialmente durante las primeras horas posteriores a una desaparición.

Edoméx activa Centro Estatal de Mando para búsqueda inmediata de personas desaparecidas (Cortesía )

Centro Estatal de Mando coordina búsqueda de personas desaparecidas en Edoméx

La coordinación de las acciones está a cargo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM), con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y la Secretaría de Seguridad estatal.

También colaboran la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), instituciones que intervienen conforme a sus respectivas atribuciones. Este esquema permite compartir información de manera inmediata y atender los reportes sin depender de los avances o procedimientos de otras dependencias.

Entre las herramientas del centro destacan los sistemas tecnológicos y de videovigilancia, que permiten monitorear, analizar información y dar seguimiento permanente a los reportes recibidos.

Con este mecanismo, las autoridades pueden mantener abiertas diferentes líneas de búsqueda al mismo tiempo, sin que las acciones se interrumpan por trámites administrativos o problemas de comunicación institucional.

Delfina Gómez fortalece coordinación con estrategia nacional de búsqueda

La puesta en marcha del Centro Estatal de Mando de Búsqueda Inmediata forma parte de las acciones impulsadas por la administración de Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la atención de los casos de desaparición en el Estado de México.

El mecanismo también se enmarca en la estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que contempla la colaboración entre autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

La coordinación institucional busca facilitar la reacción desde el primer reporte, agilizar el intercambio de información y fortalecer las acciones para localizar a personas desaparecidas en territorio mexiquense.