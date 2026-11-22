Del 23 de noviembre al 11 de diciembre de 2026, habitantes de Ecatepec podrán acceder a consultas médicas, atención dental, vacunas y servicios veterinarios gratuitos mediante las Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto, organizadas por el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Marina y el municipio.

Las actividades recorrerán siete sedes del municipio, con fechas específicas para cada punto. Además de los servicios de salud, las familias podrán recibir asesoría legal, realizar trámites del Registro Civil y acceder a orientación educativa, bolsa de trabajo y reparación de electrodomésticos.

Gobierno del Edomex y Marina ofrecerán consultas, vacunas y atención para mascotas

La Secretaría de Marina brindará consultas de medicina general y odontología, atención psicológica y orientación nutricional. También se realizarán pruebas de detección de VIH y hepatitis C, así como revisiones para identificar diabetes e hipertensión mediante mediciones de presión arterial, peso y estatura.

Por su parte, los servicios de salud del Estado de México incluirán vacunas del esquema regular y de temporada, detección de enfermedades crónicas y atención en salud mental y bucal. También se ofrecerá orientación sobre planificación familiar, hábitos saludables y prevención de adicciones, violencia y accidentes.

Las jornadas contarán con un módulo veterinario para mascotas, además de servicios de peluquería y trabajo social. En materia de trámites y asesoría legal, los módulos atenderán de 9:00 a 15:00 horas y ofrecerán copias certificadas de actas del Registro Civil, orientación para regularizar viviendas y asesoría jurídica.

También habrá atención para víctimas de delitos y mujeres en situación de violencia, así como orientación educativa y una bolsa de trabajo.

Gobierno del Edomex y Marina llevarán jornadas médicas gratuitas a Ecatepec (Cortesía)

Estas son las siete sedes y fechas de las jornadas médicas en Ecatepec

Las Jornadas de Atención Médica de Primer Contacto se realizarán en distintos puntos de Ecatepec, de acuerdo con el siguiente calendario:

23 y 24 de noviembre: Deportivo Alfredo del Mazo.

25 y 26 de noviembre: Plaza del Pueblo, Santa María Tulpetlac.

27 y 30 de noviembre: Deportivo Emiliano Zapata, colonia Emiliano Zapata.

1 y 2 de diciembre: Plaza del Pueblo, San Pedro Xalostoc.

3 y 4 de diciembre: Base Cuauhtémoc, Ciudad Cuauhtémoc.

7 y 8 de diciembre: Parque Bicentenario, colonia Hank González.

Del 9 al 11 de diciembre: Bomberos, colonia Abel Martínez Montañez.

Con este calendario, las jornadas acercarán servicios médicos, preventivos, veterinarios y de orientación a distintas comunidades de Ecatepec durante noviembre y diciembre de 2026.