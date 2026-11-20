La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, inauguró la repavimentación en Ecatepec de la calle Parque de los Venados, en la colonia El Parque Ecatepec, vialidad que durante años permaneció deteriorada y que ahora cuenta con concreto hidráulico, rehabilitación de redes de agua y drenaje, guarniciones y banquetas.

Durante el evento, María Teresa Monroy, habitante de la colonia, relató que esperó durante mucho tiempo la rehabilitación de la vialidad.

La obra consta de 199 metros lineales y fue realizada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Faismun), conocido como Fondo Faismun.

Azucena Cisneros inaugura repavimentación y Sendero Seguro (cortesía )

Obras y servicios para la colonia El Parque

La presidenta municipal pidió a los vecinos recordar las condiciones en las que se encontraba la comunidad, donde, señaló, actualmente se trabaja en iluminación, repavimentaciones y la construcción de un Parque Lineal sobre avenida Las Torres.

El proyecto de Parque Lineal avenida Las Torres ya comenzó y contempla la implementación de terrazas con muros de contención, debido a las características geográficas de la zona.

Azucena Cisneros inaugura repavimentación y Sendero Seguro (cortesía )

El director de Obras Públicas de Ecatepec, Carlos Ramírez Brassetti, reconoció la complejidad de los trabajos que se realizan en avenida Las Torres.

Por su parte, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de la colonia El Parque, Isaac Monroy Núñez, señaló que la comunidad estuvo en el abandono durante 20 años y que esperaba ver cambios en beneficio de la población.

Azucena Cisneros inaugura repavimentación y Sendero Seguro (cortesía )

Como parte de las acciones de obras públicas de Ecatepec, la alcaldesa Azucena Cisneros también puso en funcionamiento el Sendero Seguro Ciudad Azteca, ubicado en la avenida Quinto Sol, en el fraccionamiento Ciudad Azteca Poniente.

El sendero cuenta con 367 metros lineales, 40 luminarias nuevas y 10 murales, entre otros trabajos, en una de las vialidades más transitadas de la zona. Las acciones de rehabilitación e iluminación forman parte de los trabajos que el gobierno municipal realiza en distintas comunidades de Ecatepec.