La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inició los recorridos del programa “Presidenta en tu comunidad” en colonias de la Quinta Zona de Ecatepec, con el objetivo de escuchar las principales necesidades de la población e incorporar sus propuestas a la elaboración del presupuesto municipal de 2027.

La estrategia contempla visitar las más de 500 colonias del municipio para recoger las peticiones de las y los habitantes mediante el diálogo directo. Entre las comunidades visitadas se encuentran La Glorieta, CTM 14, Bugambilias de Aragón, Granjas Independencia, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Bravo, Ejército del Trabajo, Fernando de Alba, Hacienda de Aragón, Sauces 5, Federación Ecatepec y Tolotzin 2.

Ecatepec recogerá demandas vecinales para definir obras y servicios en 2027 (Cortesía)

Azucena Cisneros escucha demandas de agua, drenaje y seguridad en la Quinta Zona

Durante los encuentros, los vecinos expusieron sus principales necesidades, entre ellas el suministro de agua potable, drenaje, repavimentación, alumbrado público y seguridad. La alcaldesa señaló que la participación ciudadana será considerada para definir las acciones y prioridades del próximo año.

Cisneros Coss reconoció las condiciones de deterioro que enfrenta la Quinta Zona y sostuvo que la colaboración de sus habitantes será importante para atender los problemas de la región. “No voy a soltar a la Quinta Zona. Todas las regiones de Ecatepec no las voy a soltar”, expresó.

También adelantó que el próximo año comenzará el servicio nocturno de recolección de basura en algunas comunidades de esta zona. Además, anunció la implementación provisional del “operativo Muladar”, mediante el cual camiones recolectores pasarán gratuitamente por colchones, muebles y otros objetos en desuso.

Ecatepec recogerá demandas vecinales para definir obras y servicios en 2027 (Cortesía)

Ecatepec proyecta obras para mejorar el suministro de agua y recuperar espacios públicos

Entre los proyectos anunciados, la presidenta municipal mencionó la construcción de una derivación del Sistema Cutzamala para abastecer a colonias de la Quinta Zona que se encuentran alejadas del tanque Cerro Gordo. La intención es que el agua llegue directamente a los domicilios a través de la red.

Asimismo, se comprometió a rescatar espacios públicos, entre ellos los parques de Sauces 5, conocido como “El Quiosco”, y de Federación Ecatepec.

Los recorridos de “Presidenta en tu comunidad” continuarán en distintas regiones del municipio. Las demandas recogidas serán consideradas en la planeación del presupuesto del próximo año, de acuerdo con las prioridades expresadas por las y los vecinos.