La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que, desde el inicio de su administración, 491 policías municipales han sido dados de baja y 119 suspendidos por incurrir en irregularidades en Ecatepec, Estado de México. Además, el gobierno municipal inició 15 denuncias ante la Fiscalía mexiquense que involucran a elementos de la corporación.

Durante su conferencia de prensa semanal, la presidenta municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir la corrupción dentro de la Policía Municipal y otras áreas del gobierno. También llamó a la población a denunciar cualquier intento de cobro indebido o condicionamiento de trámites.

Ecatepec suma 491 policías dados de baja por irregularidades (Cortesía )

Azucena Cisneros reporta 203 denuncias en Ecatepec Sin Mordidas

Cisneros Coss recordó que el pasado 15 de agosto comenzó a operar la plataforma Ecatepec Sin Mordidas, que en sus primeros tres meses recibió 203 denuncias ciudadanas. De ese total, 150 fueron concluidas, 41 permanecen en trámite y 12 están bajo investigación: siete relacionadas con servidores públicos municipales y cinco con policías.

La alcaldesa afirmó que Ecatepec es el municipio de la Zona Metropolitana que más policías ha dado de baja y reiteró que su gobierno no permitirá que los ciudadanos tengan que pagar sobornos para recibir servicios o realizar trámites.

La presidenta municipal mencionó que las irregularidades detectadas no se limitan a la corporación policial, pues también se han registrado casos en áreas como Movilidad, Desarrollo Urbano, Mercados y Vía Pública, así como Desarrollo Económico.

Entre las conductas señaladas mencionó presuntos cobros para evitar clausuras o conseguir trabajos de bacheo, exigencias de compras para liberar trámites y el posible uso de vehículos oficiales para fines personales. Indicó que estos hechos se investigan y que habrá consecuencias para quienes resulten responsables.

Ecatepec suma 491 policías dados de baja por irregularidades (Cortesía )

Ecatepec suma mil 309 servidores públicos dados de baja o sancionados

Por su parte, Carlos Ríos Saucedo, titular del Órgano Interno de Control Municipal, informó que la dependencia registra un total de 8 mil 404 denuncias, aunque precisó que el 88 por ciento corresponde a administraciones municipales anteriores y no fue atendido oportunamente.

Respecto a la actual gestión, detalló que mil 309 servidores públicos han sido dados de baja, sancionados o suspendidos por irregularidades. De esa cifra, 610 corresponden a la Policía Municipal: 491 elementos dados de baja y 119 suspendidos. Los otros 699 casos corresponden a resoluciones del Órgano Interno de Control Municipal.

Ríos Saucedo consideró que Ecatepec Sin Mordidas es una herramienta para recibir y atender reportes de la ciudadanía, mientras que Cisneros Coss reiteró el llamado a denunciar prácticas irregulares y evitar que los cobros indebidos se normalicen en los servicios públicos.