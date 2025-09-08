Casi 150 mil personas se reunieron en Ecatepec para conseguir el récord Guinness del mayor número de personas recolectando basura simultáneamente en distintas locaciones.

Durante 15 minutos, 148 mil 525 mujeres y hombres se reunieron en 302 puntos del municipio para limpiar las calles y mandar un mensaje al mundo a favor del medio ambiente y de la dignificación de espacios públicos.

Ecatepec rompe récord Guinness en jornada de recolección de basura (Cortesía)

Ecatepec rompió el récord Guinness que había establecido Japón al juntar a 146 mil voluntarios recogiendo basura al mismo tiempo.

“¡Sí se pudo!”, exclamó la presidenta municipal Azucena Cisneros al conocer que Ecatepec logró un nuevo récord mundial, para luego decir a los participantes que a partir del día de hoy son “oficialmente asombrosos”.

148 mil personas recogen basura en Ecatepec para romper el récord Guinness

Más de 148 mil personas se dieron cita en 302 puntos de Ecatepec para recolectar basura de manera simultanea y lograr un nuevo récord Guinness tras atender la convocatoria de la presidenta municipal Azucena Cisneros.

Al terminar la actividad, Cisneros señaló que la recolección y manejo de residuos sólidos es uno de los grandes retos de gobiernos de los tres niveles de gobierno.

En ese sentido, celebró que casi 150 mil personas hayan atendido a la convocatoria y entiendan la importancia de contar con espacios públicos limpios y combatir la contaminación.

“A cada paso, con cada acción, con cada bolsa de basura recogida nos fortalecemos como fuerza vital colectiva que transforma y cambia todo nuestro entorno” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, estuvo presente en el evento y participó en las tareas de recolección junto a la alcaldesa en las orillas del Gran Canal a la altura de la colonia Tolotzin.