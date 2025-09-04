El ayuntamiento de Ecatepec anunció un programa para entregar 62 mil pares de zapatos de piel a estudiantes de niveles preescolar y primaria del municipio, como medida de apoyo en este regreso a clases.

Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal, anunció que el Zapatón arrancó con el nuevo ciclo escolar y culminará en octubre próximo con la meta de cubrir todas las escuelas públicas de la demarcación.

A finales del ciclo escolar pasado, el municipio se coordinó con todas las escuelas de nivel preescolar y primaria para elaborar un listado con los alumnos y la talla de zapatos que necesitará para este ciclo escolar.

El Zapatón llegará a todas las escuelas públicas para que los papás y las mamás ahorren ese dinero de la compra de zapatos de sus hijos para contribuir con la economía de las familias de Ecatepec de Morelos.