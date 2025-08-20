Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec, anunció que más de 150 mil personas participarán el próximo 7 de septiembre en la recolección simultánea de basura.

El objetivo es intentar romper el Récord Guinness, actualmente en poder de Japón con 146 mil 700 participantes. El evento durará 15 minutos en 400 puntos del municipio .

Organización para el Récord Guinness en Ecatepec

A las 9:00 horas, el sonido de silbatos marcará el inicio de la jornada en Ecatepec, que será supervisada por personal de Récord Guinness y dos empresas auditoras.

El fin es verificar el número de participantes y garantizar el cumplimiento de las reglas ambientales durante la recolección.

Azucena Cisneros convoca a romper récord de limpieza en Ecatepec (Cortesía)

La alcaldesa Azucena Cisneros destacó que al reto se sumarán el gobierno del Estado de México, empresarios, comerciantes, estudiantes, tianguistas e iglesias locales.

Subrayó que no sólo se busca un récord, sino fomentar la cultura de limpieza y prevención para mejorar la seguridad y transformar la imagen urbana.

Reglas y participación ciudadana

Azucena Cisneros informó a los ciudadanos de Ecatepec que los residuos deberán separarse en bolsas verdes (orgánicos), azules (inorgánicos) y grises (sanitarios) .

El registro está disponible en redes sociales y también el día del evento en los puntos de recolección.

Autoridades esperan que la actividad refuerce la unión comunitaria y el empoderamiento de los habitantes de Ecatepec.