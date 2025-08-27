Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, inauguró la Feria del Empleo 2025 junto a la secretaria de Desarrollo Económico del Estado, Laura González.

Más de 122 empresas ofrecieron más de mil 100 vacantes, generando oportunidades laborales para la población local en distintos sectores de la economía.

Feria del Empleo 2025: oportunidades incluyentes para todos los niveles

La alcaldesa Azucena Cisneros destacó que la Feria del Empleo 2025 contempla vacantes para quienes terminaron secundaria, recién egresados de preparatoria o universidad .

Además, para profesionistas con experiencia y personas con discapacidad, promoviendo un empleo digno e incluyente para todos en Ecatepec.

Azucena Cisneros va por empleo como motor de paz y desarrollo en Ecatepec

Azucena Cisneros subrayó que el empleo contribuye a la estabilidad y prevención de la violencia, por ello, cada vacante representa una oportunidad de vida y esperanza.

Azucena Cisneros inaugura Feria del Empleo 2025 en Ecatepec (Cortesía)

Asimismo, invitó a la población a participar en el Récord Guinness de recolección de basura el 7 de septiembre , reforzando la participación ciudadana.

¿Qué empresas participaron en Feria del Empleo 2025?

Ecatepec concentra el 9.2 por ciento de la economía en el Estado de México, y el 7.1 por ciento del empleo formal del Estado.

En la Feria del Empleo 2025 participaron empresas como:

La Costeña.

Bimbo.

Vitro.

Mondelez.

Pepsico.

Coca Cola.

Estas instalaron stands junto con instituciones estatales para brindar información y constancias a los solicitantes, atrayendo a miles de participantes.