Azucena Cisneros destacó que la policía de Ecatepec opera bajo un código rojo, en colaboración con fuerzas federales para atender emergencias y contingencias.

El objetivo es garantizar la respuesta inmediata y el apoyo efectivo a la población, ante situaciones que superen la capacidad de la policía local.

Transformación de la policía en Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, afirmó que buscan una transformación profunda de la policía para superar años de malas prácticas y fortalecer la conducta intachable de los uniformados.

En su mensaje, recalcó la importancia de reivindicar valores y garantizar un servicio basado en ética, pericia y responsabilidad.

Azucena Cisneros activa “Código Rojo” en Ecatepec (Cortesía)

Azucena Cisneros va por respuesta inmediata en Ecatepec

Azucena Cisneros enfatizó que los policías son los primeros en responder a los incidentes.

Así, la coordinación con la Marina, la Defensa Nacional y la Guardia Nacional permite activar el código rojo para emergencias como:

Inundaciones.

Incendios.

Incidentes que requieran concentración inmediata de fuerzas.

Resultados del código rojo en Ecatepec

El código rojo se ha utilizado en situaciones críticas como flamazos de pipas de gas y zonas afectadas por inundaciones.

Este despliegue inmediato permite dispersar grupos generadores de violencia y garantiza la protección de la ciudadanía en Ecatepec, mediante coordinación interinstitucional eficaz.