Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación del Camino Viejo a San Agustín y Calle 12, además de la instalación de un Boster para mejorar la dotación de agua y reforzar la iluminación de la zona.

Estas acciones forman parte de la transformación que vive el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, donde la alcaldesa acudió junto con servidores públicos y vecinos para el corte de listón de ambas vialidades.

Ecatepec avanza con infraestructura renovada: Azucena Cisneros

Durante el evento, la presidenta municipal afirmó que gestionará más recursos para fortalecer los servicios públicos en Ecatepec, al señalar que su prioridad es atender a la población y ampliar los trabajos en todo el territorio.

Asimismo, hizo referencia a lo que calificó como una campaña de desprestigio en su contra y subrayó que no encontrarán irregularidades en su gestión, pues gobierna, señaló, con responsabilidad y transparencia.

Agradeció la presencia de las y los vecinos y reiteró que continuará recorriendo las colonias para supervisar obras y reforzar acciones en seguridad, iluminación y mantenimiento urbano.

Porque hoy lo que yo les digo es que vamos a seguir avanzando en todas estas colonias en seguridad, en iluminación, en reparación de todo lo que se tiene que hacer, como nunca en la historia de Ecatepec Azucena Cisneros

Azucena Cisneros transforma Jardines de Santa Clara con nuevas obras. (Cortesía )

La Dirección de Obras Públicas repavimentó con mezcla asfáltica 7,724 metros cuadrados del Camino Viejo a San Agustín, entre Adolfo López Mateos y Circunvalación Poniente, con una inversión de 2 millones 708 mil 293 pesos, logrando un ahorro de 1 millón 527 mil 267 pesos.

También se rehabilitaron 3,582.50 metros cuadrados de Calle 12, entre avenida Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San Agustín, con una inversión de 1 millón 361 mil 964 pesos, lo que representó un ahorro de 602 mil 019 pesos.

Por su parte, personal de Servicios Públicos instaló 89 luminarias, realizó podas, y balizó topes y guarniciones.

El Organismo de Agua (Sapase) construyó un Boster, sistema de bombeo que optimizará el abasto de agua en la región. También se repararon tres fugas de gran tamaño y se reemplazaron válvulas para cumplir el compromiso de Azucena Cisneros Coss de brindar agua por la red.