Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, señaló que la reducción en la percepción de inseguridad se debe a la estrategia aplicada de manera coordinada con la presidenta Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez, gobernadora mexiquense.

Ecatepec logra disminuir la percepción de inseguridad

El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes al período junio-septiembre de 2025, donde Ecatepec registró una reducción de más de 6.3 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad respecto al trimestre anterior.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al cierre del tercer trimestre de 2025 y en comparación con el mismo período del año pasado, la incidencia delictiva en Ecatepec se redujo hasta un 50%.

Esta reducción se refleja en la disminución de delitos como homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, extorsiones, robos a casa habitación, transporte, transeúntes, transporte de carga, negocios y narcomenudeo.

Ecatepec también registró una reducción importante en la percepción de inseguridad en septiembre de 2025 frente al mismo mes del año pasado, con un descenso de 3.4 puntos porcentuales según la ENSU.

Entre los espacios que generan mayor sensación de inseguridad entre los vecinos se encuentran los cajeros automáticos en vía pública (88.6%), seguido del transporte público (87.0%), calles (80.9%), bancos, parques recreativos, carreteras, mercados, automóviles y centros comerciales.

Azucena Cisneros refuerza operativos de seguridad

La presidenta municipal destacó que ahora los cajeros automáticos se ubican como los lugares con mayor percepción de inseguridad. Añadió que se intensificarán los operativos en todos los espacios identificados para ofrecer mayor seguridad a la ciudadanía.

Según la ENSU, la delincuencia se ubica actualmente en quinto lugar como problemática para los ciudadanos, por detrás de alumbrado público, coladeras tapadas y fallas o fugas de agua.

Además, los vecinos percibieron un mejor desempeño de La Marina, que aumentó su efectividad del 86.2% en el segundo trimestre al 88.2% en el tercero, consolidándose como la institución de mayor confianza en el país.

Por último, la percepción sobre la efectividad del gobierno para resolver problemas creció 6.6 puntos porcentuales en el último trimestre, dejando atrás los primeros lugares en inefectividad registrados en los últimos tres años, según la ENSU.