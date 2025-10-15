La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio a conocer que se realizarán alrededor de dos mil mastografías a través del Programa Ruleta Rosa, con el objetivo de prevenir el cáncer de mama.

La alcaldesa señaló que se recorrerán 39 comunidades con unidades móviles, por lo que invitó a las mujeres a unirse a esta jornada.

Ecatepec realizará mastografías gratis

Del 19 de octubre al 18 de diciembre, el Programa Ruleta Rosa iniciará una jornada de servicios médicos como la realización de mastografías para llegar a todas las regiones del municipio. Además, se ofrecerán los siguientes servicios:

Consultas médicas

Colposcopia

Papanicolaou

Detección de glucosa

Odontología

Fisioterapia

Podología

Vacunación

Bajo el lema “Tocarse salva vidas”, Azucena Cisneros aseguró que realizarse la mastografía es prevenir y representa un acto de amor para una misma.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres en México (Cortesía)

Por otra parte, señaló que en México cada día fallecen 22 mujeres por el cáncer de mama, siendo la principal causa de muerte de mujeres en México. Mientras que en Ecatepec cada año se registran 400 nuevos casos.

La mandataria dio a conocer que la jornada comenzará con una caminata de 3 kilómetros en la explanada municipal al hospital del Issemym, donde se entregarán vales para realizarse mastografías gratuitas de manera no invasiva y sin dolor.

Por su parte, María Elizabeth Halley Castillo, directora de Salud de Ecatepec, informó que la caminata será en pro de la prevención del cáncer de mama, con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento.