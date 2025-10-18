Durante el pase de lista de los elementos de Tránsito Municipal, Azucena Cisneros Coss, alcaldesa de Ecatepec, aseguró que durante su gobierno se tiene cero tolerancia a la corrupción y afirmó que los uniformados cumplen el reglamento vial.

Ecatepec reafirma su compromiso ante la seguridad vial

Durante la ceremonia, la mandataria señaló que los elementos de tránsito están para cuidar de la población y no para extorsionarla.

“Quiero que sepan que es cero corrupción y combatirla es todos los días. Y la otra parte es algo que nunca han tenido, pero esta policía lo va a tener, y es un gran compromiso humano, solidario, fraterno, de capacitación, de ayuda (…). Cerramos filas con ustedes por el bien de la gente, le toca al pueblo” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Asimismo, hizo un llamado para respetar el Reglamento de Tránsito del municipio, evitar dar mordidas y denunciar irregularidades.

Además, dio a conocer que en los últimos seis meses se registraron dos mil 670 incidentes viales y 43% de ellos involucra a conductores de motocicleta, 13 de los cuales fallecieron.

En Ecatepec, solo mujeres policías son las encargadas de aplicar las infracciones. (Cortesía)

Por otra parte, el subdirector de Tránsito Municipal, Luis Enrique Serna García, detalló que las principales faltas que se comenten en la entidad son por:

Estacionarse en lugares prohibidos

Traer vidrios polarizados

Unidades de transporte público que no respetan los semáforos.

Serna García explicó que las infracciones solo son aplicadas por mujeres policías que están debidamente identificadas que portan las terminales para el pago con tarjetas y boletas de infracción que deben ser pagadas en la Tesorería Municipal.

Finalmente, el gobierno encabezado por Azucena Cisneros dio a conocer que ya se cuenta con un código QR para denuncias ciudadanas y, en el caso de infracciones, pueden documentar la actuación de los servidores públicos.